В генпрокуратуре ДНР раскрыли детали удара «Точкой-У» по Донецку

Начальник отдела по расследованиям преступлений против мира и безопасности человечества СУ генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов прокомментировал ракетный удар «Точкой-У» украинскими войсками по Донецку. По его словам, этот боеприпас кассетного типа разбросал кассеты на обширной площади, а мирные граждане, которые следовали по своим делам, погибли из-за удара.

«На месте происшествия было обнаружено и непосредственно направлено в морг 17 трупов. В основном возрастные - женщины и мужчины, которые стояли (в очереди - прим.ред.) в отделение республиканского банка. По уточненной информации, три человека на данный момент скончались в больнице. То есть на данный момент погибло 20 человек», - сказал Гаврилов в беседе со «Звездой».

Представитель генпрокуратуры также рассказал, что 25 человек с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницы. На месте происшествия была также разрушена инфраструктура, а именно близлежащие дома, квартиры, офисы, административные помещения были повреждены.

«В ходе осмотра я лично прошел промежуток между бульваром Пушкина, Университетской, Орешкова и Театральным. Я насчитал около 12 разрывов кассетных боеприпасов. На месте происшествия я лично нашел остатки боевой части ракеты, а также то, чем поражаются мирные граждане. Вот это остатки, которые изъяты на месте происшествия. Вот это несет смерть нашим мирным гражданам», - описывает Гаврилов, демонстрируя находки.

Представитель надзорного ведомства ДНР также также описал конкретный случай, когда после ракетного удара сын обнаружил мертвыми своих родителей в машине, и на это «без слез просто не посмотришь», говорит Гаврилов.

«Люди пришли поменять деньги. На земле валяются 500-гривновые купюры. То есть люди пришли - и убиты. Люди ехали в автобусе, четыре человека погибших только в одном автобусе. Для чего совершен был выстрел по мирному городу кассетным боеприпасом? Мы все понимаем, что приказ на выстрел такого боеприпаса принимает не командир бригады, это принимается на самом высоком уровне», - резюмировал специалист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский запуск ракеты «Точка-У» в Донецке - это атака на гражданское население города.