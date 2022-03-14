Зампред Олимпийского комитета Норвегии покинул пост из-за отстранения россиян от соревнований

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал принял решение уйти в отставку в связи с отстранением спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований. Ваттердал отметил, что принял решение покинуть должность для того, чтобы в будущем ему не было стыдно смотреть в глаза коллегам из РФ.

«Это решение МОК резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением», - приводит RT слова Ваттердала.

Кроме того, зампред Олимпийского комитета Норвегии отметил, что не желает, чтобы спорт и политика смешивались. При этом он не был приглашен на обсуждение вопроса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Ранее член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон заявила, что решение международных спортивных федераций о недопуске российских атлетов к участию в соревнованиях является расизмом. Она также назвала позором действия некоторых политических лидеров, которые, «склоняют современное сообщество к племенам».