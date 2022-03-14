Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса, аналог Нюрбергского трибунала

Игнат Далакян
21:59 14.03.2022
По словам сенатора, киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей ЛДНР.
В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса, аналог Нюрбергского трибунала
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом.

«Украинские неонацисты и нацбаты "Азов"* и "Айдар"* продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Сегодня в результате ракетного обстрела центра Донецка погибли 20 мирных граждан, 33 человека получили ранения», - передает слова сенатора РИА Новости.

Джабаров подчеркнул, что киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Также сенатор добавил, что все неонацисты должны ответить перед народом Донбасса за совершенные преступления.

Ранее в Совете Федерации появилось мнение, что власти США могут вести подготовку к государственному перевороту в ДНР и ЛНР. Вице-спикер Совфеда рассказал, что Вашингтон разрешил сделки с неправительственными организациями по развитию демократии в республиках Донбасса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

* Отряды специального назначения «Азов» и «Айдар»  - организации, запрещенные на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:40 В стране и мире
«Налицо все признаки агонии украинской власти»: МИД РФ о ракетном ударе по Донецку
19:24 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Антонов» вблизи Киева
17:24 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении почти всех огневых точек украинских националистов в пригородах Мариуполя
16:23 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Панков наградил российских военных за спецоперацию на Украине
14:32 Армия
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ
Популярное
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.