В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса, аналог Нюрбергского трибунала

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров предложил создать Народный трибунал Донбасса, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом.

«Украинские неонацисты и нацбаты "Азов"* и "Айдар"* продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Сегодня в результате ракетного обстрела центра Донецка погибли 20 мирных граждан, 33 человека получили ранения», - передает слова сенатора РИА Новости.

Джабаров подчеркнул, что киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Также сенатор добавил, что все неонацисты должны ответить перед народом Донбасса за совершенные преступления.

Ранее в Совете Федерации появилось мнение, что власти США могут вести подготовку к государственному перевороту в ДНР и ЛНР. Вице-спикер Совфеда рассказал, что Вашингтон разрешил сделки с неправительственными организациями по развитию демократии в республиках Донбасса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

* Отряды специального назначения «Азов» и «Айдар» - организации, запрещенные на территории РФ.