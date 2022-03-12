В Совфеде заподозрили США в подготовке переворота в ДНР и ЛНР

Власти США могут вести подготовку к государственному перевороту в Донецкой и Луганской Народных республиках. Такое предположение сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он рассказал, что официальный Вашингтон разрешил сделки с неправительственными организациями по развитию демократии в республиках Донбасса. Косачев заострил внимание на том, что все восемь лет, что Киев расстреливал своих граждан на юго-востоке Украины, США об этом не задумывались.

«Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР», - написал он в своем Telegram-канале.

Указ о признании независимости народных республик Донбасса президент России Владимир Путин подписал 21 февраля. После этого, главы ДНР и ЛНР обратились к нему за помощью в отражении участившихся атак ВСУ. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.