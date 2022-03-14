Послы Евросоюза утвердили четвертый пакет санкций против РФ

Французское председательство в Совете Евросоюза сообщило, что Комитет постоянных представителей стран ЕС совместно с международными партнерами утвердил очередной пакет санкций в адрес России. Уточняется, что четвертый пакет ограничительных мер вступит в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

«Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, а также ряда секторов российской экономики», - цитирует ТАСС сообщение председательства.

Также послы стран ЕС согласовали обращение, адресованное Всемирной торговой организации (ВТО). В нем говорится «о приостановке режима наибольшего благоприятствования для России, а также приостановке рассмотрения заявки Белоруссии о вступлении в ВТО».

Напомним, что Евросоюз готов вводить новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть», но не перестанет производить у них закупки. По словам источника Reuters, многие европейские страны попросили об исключениях, которые позволят компаниям ЕС продолжить покупку российской нефти.