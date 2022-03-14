Премьер Белоруссии заявил, что Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва приняли решение отвязаться от доллара во всех энергетических расчетах.

«Принято решение по реструктуризации и рассрочке государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям», - передает сообщение премьер-министра РИА Новости.

Головченко назвал абсолютно естественным такое решение и сказал, что нет никакого смысла привязываться к третьей валюте. Он подчеркнул, что Белоруссия будет с РФ работать в российских рублях, а также добавил, что у сторон имеются одинаковые позиции по всем вопросам и не имеется никаких противоречий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о продолжении сотрудничества с Россией в сфере энергоснабжения. По его словам, правительство ФРГ уже несколько месяцев работает над поиском замены российской энергии.