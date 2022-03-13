Песков заявил, что переговоры с Украиной запланированы на понедельник

В текущий момент российско-украинские переговоры не идут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков опроверг информацию о ведении переговоров в настоящий момент, которая ранее была озвучена в ряде СМИ. Пресс-секретарь заявил, что переговоры запланированы на понедельник.

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее представитель российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий оценил важность подписания документов с Украиной. По его словам, в позициях обеих сторон на переговорах наметился значительный прогресс.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла 7 марта. На ней российская сторона передала украинским переговорщикам большой набор документов с конкретными договорами и предложениями. Представители Украины забрали документы для изучения.