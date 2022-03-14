ВС РФ примут ответные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины из-за удара «Точкой-У» по Донецку

Киевский режим применяет наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он также напомнил о последствиях удара тактической ракеты ВСУ «Точка-У» с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу Донецка.

«В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Более того, Конашенков выступил с призывом к работающим на предприятиях ОПК украинцам, а также жителям близлежащих домов покинуть зоны, представляющие потенциальную опасность.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что по объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. В частности, был уничтожен крупный склад боеприпасов на заводе «Антонов» рядом с Киевом.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов