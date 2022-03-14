В Кремле назвали атакой на гражданское население украинский запуск ракеты «Точка-У» по центру Донецка

Украинский запуск ракеты «Точка-У» в Донецке - это атака на гражданское население города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это атака на гражданское население», - сказал представитель Кремля.

Ракету «Точка-У» украинских военных сбили силами ПВО над центром Донецка, однако в результате падения ее обломков погибли и пострадали люди. В Народной милиции заявили, что сработала одна из кассет ракеты.

Ранее сообщалось, что жертвами обстрела Донецка стали по меньшей мере восемь человек, есть раненые. Также на кадрах видно, что были уничтожены два автомобиля.