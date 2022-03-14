Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Разбитые дома и взрывоопасные предметы: как выглядит прошедшая суровые бои Волноваха

Олег Лавров
18:47 14.03.2022
В городе работают взрывотехники МЧС. Они уже обезвредили несколько десятков противотанковых и противопехотных мин. Но во многих квартирах могут быть растяжки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Восстановление Волновахи займет несколько лет. Об этом заявили в Министерстве строительства ДНР. В освобожденный город скоро прибудут ремонтные бригады, чтобы, для начала, вставить окна в уцелевшие дома. На улицах и в зданиях работают взрывотехники МЧС. Для полного разминирования им понадобятся месяцы. На месте находится наш корреспондент Олег Лавров. Он расскажет все подробности.

«В этом доме находилась одна из огневых точек ВСУ. По периметру вели огонь по Народной милиции ДНР. Они заходили с северо-запада. Украинские военные отступали настолько стремительно, что оставили целую коробку патронов калибра 7,62. Здесь можно найти трофейное оружие. Например, тубус от шведского противотанкового комплекса NLAW», - прокомментировал корреспондент.

Во дворе соседнего дома дюжина брошенных американских комплексов «Джавелин». Народная милиция нашла в Волновахе вооружение, которым можно укомплектовать целый батальон.

«Больше полусотни боевых машин бросили украинцы при отступлении из Волновахи. Очень много БТР, БМП, тягачей. Вот, например, танк Т-64. Мехвод только что осмотрел его. Говорит машина в отличном состоянии сейчас ее транспортируют в рембат и уже через несколько дней она начнет воевать на стороне армии ДНР», - заметил корреспондент.

Операция по освобождению Волновахи началась в первых числах марта. Первые городские бои развернулись в частном секторе. Местная жительница Раиса Петровна две недели провела в подвале под звуки выстрелов и пулеметных очередей. Людям из соседнего дома повезло меньше.

«У соседки умерла свекровь. Уже шесть дней лежит мертвая, хоронить невозможно», - рассказала Раиса Петровна.

Александр, сын Раисы Петровны, живет на той же улице. Боевики неоднократно пытались организовать огневую точку в его доме.

Центральная районная больница также стала огневой точкой. Последний раз пациентов здесь принимали 27 февраля. Из-за обстрелов часть больных эвакуировали. Остальных переместили в подвал. Там за время боевых действий здесь родилось шестеро детей.

Сейчас жизни новорожденных ничто не угрожает. Еще одну роженицу доставили в Донецк. На центральной площади Волновахи сотрудники МЧС развернули палатки для обогрева. Люди получают гуманитарную помощь.

В городе работают взрывотехники МЧС. Они уже обезвредили несколько десятков противотанковых и противопехотных мин. Но во многих квартирах могут быть растяжки. Тем, кто остался без крова, предлагают ночлег в пунктах временного размещения. В ближайшее время будет восстановлено регулярное транспортное сообщение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении почти всех огневых точек украинских националистов в пригородах Мариуполя
16:23 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Панков наградил российских военных за спецоперацию на Украине
14:32 Армия
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ
14:41 В стране и мире
В Кремле назвали атакой на гражданское население украинский запуск ракеты «Точка-У» по центру Донецка
14:02 В стране и мире
Видео
Кабмин продлил программу компенсаций на детский отдых
Популярное
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.