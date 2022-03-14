Разбитые дома и взрывоопасные предметы: как выглядит прошедшая суровые бои Волноваха

Восстановление Волновахи займет несколько лет. Об этом заявили в Министерстве строительства ДНР. В освобожденный город скоро прибудут ремонтные бригады, чтобы, для начала, вставить окна в уцелевшие дома. На улицах и в зданиях работают взрывотехники МЧС. Для полного разминирования им понадобятся месяцы. На месте находится наш корреспондент Олег Лавров. Он расскажет все подробности.

«В этом доме находилась одна из огневых точек ВСУ. По периметру вели огонь по Народной милиции ДНР. Они заходили с северо-запада. Украинские военные отступали настолько стремительно, что оставили целую коробку патронов калибра 7,62. Здесь можно найти трофейное оружие. Например, тубус от шведского противотанкового комплекса NLAW», - прокомментировал корреспондент.

Во дворе соседнего дома дюжина брошенных американских комплексов «Джавелин». Народная милиция нашла в Волновахе вооружение, которым можно укомплектовать целый батальон.

«Больше полусотни боевых машин бросили украинцы при отступлении из Волновахи. Очень много БТР, БМП, тягачей. Вот, например, танк Т-64. Мехвод только что осмотрел его. Говорит машина в отличном состоянии сейчас ее транспортируют в рембат и уже через несколько дней она начнет воевать на стороне армии ДНР», - заметил корреспондент.

Операция по освобождению Волновахи началась в первых числах марта. Первые городские бои развернулись в частном секторе. Местная жительница Раиса Петровна две недели провела в подвале под звуки выстрелов и пулеметных очередей. Людям из соседнего дома повезло меньше.

«У соседки умерла свекровь. Уже шесть дней лежит мертвая, хоронить невозможно», - рассказала Раиса Петровна.

Александр, сын Раисы Петровны, живет на той же улице. Боевики неоднократно пытались организовать огневую точку в его доме.

Центральная районная больница также стала огневой точкой. Последний раз пациентов здесь принимали 27 февраля. Из-за обстрелов часть больных эвакуировали. Остальных переместили в подвал. Там за время боевых действий здесь родилось шестеро детей.

Сейчас жизни новорожденных ничто не угрожает. Еще одну роженицу доставили в Донецк. На центральной площади Волновахи сотрудники МЧС развернули палатки для обогрева. Люди получают гуманитарную помощь.

В городе работают взрывотехники МЧС. Они уже обезвредили несколько десятков противотанковых и противопехотных мин. Но во многих квартирах могут быть растяжки. Тем, кто остался без крова, предлагают ночлег в пунктах временного размещения. В ближайшее время будет восстановлено регулярное транспортное сообщение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов