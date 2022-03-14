СК РФ возбудил уголовное дело по факту применения ВСУ «Точки-У» в центре Донецка

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту гибели 23 жителей Донецкой Народной Республики в результате применения ВСУ ракеты «Точка-У» в Донецке.

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")», - пишет СК РФ в заявлении.

В результате обстрела погибли не менее 23 мирных жителей, в том числе и дети. Не менее 18 человек получили ранения различной степени тяжести, как пишет СК РФ.

По словам ведомства, мотивом преступлений украинских националистов служит ненависть и вражда, связанная с выходом ДНР из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства.

«В рамках уголовного дела устанавливаются украинские военнослужащие, которые отдали незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения», - говорится в заявлении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что применение украинскими националистами «Точки-У» с кассетным боеприпасом доказывает античеловеческую суть киевского режима. Как считают в военном ведомстве, целью атаки было убийство максимально большого количества мирных жителей.