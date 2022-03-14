Минобороны РФ: удар «Точкой-У» по Донецку подтверждает античеловеческую суть киевского режима

Обстрел в центре Донецка, который был произведен сегодня утром, только подтверждает нацистскую и античеловеческую суть киевского режима, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что ракету «Точка-У» украинских военных сбили силами ПВО над центром Донецка возле Дома правительства, однако в результате падения ее обломков погибли и пострадали люди.

«Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», - отметил Конашенков.

По словам генерал-майора, жертвами обстрела стали 20 мирных жителей, еще 28 человек, включая детей, госпитализированы с тяжелыми ранениями. Он рассказал, что обстрел производился в 11.20 по столичному времени с территории подконтрольной киевскому режиму.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов