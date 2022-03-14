Делегация РФ приостанавливает свою деятельность в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации объявила о приостановке своей деятельности в ПАСЕ, не будет принимать участие в заседаниях организации. Об этом сообщил член российской делегации, сенатор Александр Башкин.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», - передает слова сенатора РИА Новости.

По словам Башкина, это решение было принято в связи с активной антироссийской направленностью работы ассамблеи. Также сенатор добавил, что сейчас рассматривается вопрос о прекращении участия РФ в Совете Европы.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Россия не будет участвовать в Совете Европы. Как писало ведомство, Москва отказывается от участия в превращении этой организации в площадку для самолюбования Запада.