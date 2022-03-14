Песков: Минобороны РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины

Министерство обороны России не исключает взятия под полный контроль крупных украинских городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на на данный момент они находятся в окружении.

«Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации», - заявил Песков журналистам.

Он также напомнил, что Вооруженные сил РФ поражают исключительно объекты украинской военной и информационной инфраструктуры, применяя высокоточное оружие.

Также Песков сообщил, что сроки окончания специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой Россией, не озвучиваются.