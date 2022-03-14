Песков заявил, что дата окончания спецоперации на Украине в Кремле не озвучивается

Сроки окончания специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой Россией, не озвучиваются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, официальный представитель Кремля заявлял, что переговоры с украинской стороной запланированы на понедельник, 14 марта.

«Нет, не озвучивается», - сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.