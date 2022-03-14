В стране и мире Мэр Москвы объявил об отмене разделительных перегородок на рабочих местах Игнат Далакян По словам мэра Москвы, на рабочих местах также можно будет обходиться без регулярных измерений температуры. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В Москве отменили разделительные перегородки на рабочих местах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.», - написал в своем блоге мэр Москвы. Сергей Собянин добавил, что эти принятые меры могут поддержать бизнес, который в данный момент испытывает серьезное санкционное давление. Со вторника мэр города разрешил жителям Москвы обходиться без масок. Такое решение Собяниным было принято на фоне стабильного улучшения ситуации с коронавирусом в столице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика