Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
На видео человек падает на землю после приземления осколков.
© Видео: Вконтакте, Донецк LIVE © Фото: Вконтакте, Донецк LIVE
Момент падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка попал на запись камеры видеонаблюдения. Камера располагалась возле подъезда одного из жилых домов.
На кадрах видно, как двое мужчин и ребенок пытаются зайти в подъезд, но в этот момент осколки рухнули на землю. Один из мужчин падает на землю, видны следы крови.
По данным местных властей, возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате погибли около 20 человек, десятки ранены.