Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео

Момент падения осколков украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка попал на запись камеры видеонаблюдения. Камера располагалась возле подъезда одного из жилых домов.

На кадрах видно, как двое мужчин и ребенок пытаются зайти в подъезд, но в этот момент осколки рухнули на землю. Один из мужчин падает на землю, видны следы крови.

По данным местных властей, возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате погибли около 20 человек, десятки ранены.