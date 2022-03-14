Около ста военных учебного центра НВВКУ десантировались с парашютом в Новосибирской области

Около ста военнослужащих учебного центра подготовки младших специалистов разведки Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили ознакомительные прыжки с парашютом в Новосибирской области.

Военнослужащие совершили десантирование из вертолета Ми-8 на парашютных системах Д-10 с высоты 1000 метров. Перед выполнением прыжков с военнослужащими провели предпрыжковую тренировку, была выполнена проверка парашютных систем, а также проведен соответствующий инструктаж и обязательный медицинский осмотр.

Занятия по парашютно-десантной подготовке в учебном центре проходят в соответствии с программой боевой подготовки. В общей сложности за все время обучения молодые специалисты учебного центра совершат около 1000 прыжков с парашютом. Соответственно, каждым военным будет совершено по десять прыжков.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку.

Были отмечены техник узла связи прапорщик Иван Козловцев, младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин, зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова и группа, в которую входил командир отделения старшина Сергей Ершов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.