Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Техник узла связи прапорщик Иван Козловцев выполнял боевые задачи в условиях систематического огневого воздействия в районах, где велись интенсивные боевые действия. Он участвовал в организации связи в интересах батальонно-тактической группы.

Позиции группы подверглись массированному минометному обстрелу. В машину, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, попал вражеский снаряд – подразделение полностью лишилось связи.

Прапорщик Козловцев вытащил из подбитой машины раненых товарищей. Осознав, что утрата связи в бою лишает группу управления, он решил развернуть станцию спутниковой связи, чтобы группа смогла продолжить координацию действий в бою. Прапорщик исполнил свое решение, не обращая внимания на повреждения и непрекращающийся огонь противника.

Козловцев оперативно развернул и наладил станцию спутниковой связи, пробираясь по открытой местности с риском для жизни, но не теряя самообладания. Связь была налажена, и батальонно-тактическая группа смогла восстановить управление благодаря его самоотверженным действиям.