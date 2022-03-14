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Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

Вадим Синицын
00:00 14.03.2022
Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Техник узла связи прапорщик Иван Козловцев выполнял боевые задачи в условиях систематического огневого воздействия в районах, где велись интенсивные боевые действия. Он участвовал в организации связи в интересах батальонно-тактической группы.

Позиции группы подверглись массированному минометному обстрелу. В машину, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, попал вражеский снаряд – подразделение полностью лишилось связи.

Прапорщик Козловцев вытащил из подбитой машины раненых товарищей. Осознав, что утрата связи в бою лишает группу управления, он решил развернуть станцию спутниковой связи, чтобы группа смогла продолжить координацию действий в бою. Прапорщик исполнил свое решение, не обращая внимания на повреждения и непрекращающийся огонь противника.

Козловцев оперативно развернул и наладил станцию спутниковой связи, пробираясь по открытой местности с риском для жизни, но не теряя самообладания. Связь была налажена, и батальонно-тактическая группа смогла восстановить управление благодаря его самоотверженным действиям.

© Минобороны РФ

Младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин проводили воздушную разведку с помощью БпЛА «Орлан-10». Они обнаружили перемещение шести ДРГ украинских националистов, которые готовили нападение на колонны подвоза горючего и боеприпасов. В результате оперативного получения данных противник был уничтожен силами роты специального назначения.

Позже в ходе разведывательного полета БПЛА «Орлан-10» было обнаружено развертывание на огневых позициях взвода противника в составе трех БМ-21 «Град». Данные были оперативно переданы на командный пункт, после чего ударами артиллерийской батареи была уничтожена одна единица вражеской РСЗО. Остальные спешно покинули свои позиции.

Старшие операторы расчета БПЛА «Орлан-10» Сергей Марусов и Александр Кузьмин продолжили скрытно сопровождать уцелевшие вражеские РСЗО. Так они вскрыли район массового сосредоточения военной техники противника, куда вражеские установки вернулись, спасаясь от огня российской артиллерии.

Позже на основании полученных данных по заданному району был нанесен удар баллистической ракетой ОТРК «Искадрер». В результате было уничтожено 10 единиц техники, включая три «Града». Также были уничтожены 52 националиста. Таким образом, благодаря тактической выучке и действиям Марусова и Кузьмина удалось без потерь ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника.
 

© Минобороны РФ

Зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова выполняет задачи с первых дней специальной военной операции. Расчеты бригады в первые дни уничтожили более 30 воздушных целей противника, в числе которых пять Су-24 и двадцать пять беспилотных летательных аппаратов, из которых двенадцать «Байрактаров».

Впоследствии бригада уничтожила еще 14 целей, прикрывая соединения и части первого эшелона. Это позволило обеспечить продвижение к новому рубежу наступления, а также минимизировать потери российских войск от средств воздушного нападения и ударов вражеской артиллерии.

Полковник Владимир Поляков неоднократно руководил отражением нападения диверсионно-разведывательных групп националистов на дивизионы бригады. Он своевременно ставил задачи командирам подразделений по выводу техники из-под ударов и нанесению максимального огневого поражения противнику, одновременно принимая решение на отражение ударов воздушного противника. В результате его действий дивизионы выходили из боя в полном составе.
 

© Минобороны РФ

Группа, в которую входил командир отделения старшина Сергей Ершов, получила задачу провести разведку маршрута движения бригады. Разведчики выдвинулись под покровом ночи, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника.

В ходе выполнения задачи разведчики наткнулись на подготовленную и хорошо замаскированную засаду националистов. Завязался неравный бой. Командир группы получил тяжелые ранения, после чего командование взял на себя Сергей Ершов.

Оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, старшина отдал приказ на отход группы. Находясь под интенсивным обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов, группа Ершова умело маневрировала и точным огнем уничтожала националистов.

Выводя группу из-под огня, российские военные наткнулись на блокпост украинских националистов. Сергей Ершов, будучи ранен, огнем БМП сумел уничтожить блокпост противника. Затем, продолжая отвод группы, он уничтожил пять вражеских преследователей огнем подствольного гранатомета.

Укрыв группу в лесополосе, старшина организовал круговую оборону. На следующие сутки, убедившись в отсутствии вражеских поисковых групп, Ершов продолжил отвод группы к основным подразделениям бригады.

Благодаря личному мужеству и грамотным действиям старшины Ершова личному составу группы с минимальными потерями удалось вернуться на территорию, подконтрольную Вооруженным силам России. Добытые разведчиками сведения позволили сорвать готовящиеся провокации украинских националистов.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Михаил Долгов.

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