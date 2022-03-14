Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Группа, в которую входил командир отделения старшина Сергей Ершов, получила задачу провести разведку маршрута движения бригады. Разведчики выдвинулись под покровом ночи, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника.
В ходе выполнения задачи разведчики наткнулись на подготовленную и хорошо замаскированную засаду националистов. Завязался неравный бой. Командир группы получил тяжелые ранения, после чего командование взял на себя Сергей Ершов.
Оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, старшина отдал приказ на отход группы. Находясь под интенсивным обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов, группа Ершова умело маневрировала и точным огнем уничтожала националистов.
Выводя группу из-под огня, российские военные наткнулись на блокпост украинских националистов. Сергей Ершов, будучи ранен, огнем БМП сумел уничтожить блокпост противника. Затем, продолжая отвод группы, он уничтожил пять вражеских преследователей огнем подствольного гранатомета.
Укрыв группу в лесополосе, старшина организовал круговую оборону. На следующие сутки, убедившись в отсутствии вражеских поисковых групп, Ершов продолжил отвод группы к основным подразделениям бригады.
Благодаря личному мужеству и грамотным действиям старшины Ершова личному составу группы с минимальными потерями удалось вернуться на территорию, подконтрольную Вооруженным силам России. Добытые разведчиками сведения позволили сорвать готовящиеся провокации украинских националистов.
Материал подготовили: Вадим Синицын, Михаил Долгов.