Песков назвал маловозможным будущую работу Meta в России

Работа американской компании Meta в РФ в будущем маловероятная, так как она заигралась с правилами и манипулированием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя сообщения о том, что компания разрешила на своих площадках призывы к насилию против россиян.

«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», - заявил Песков журналистам.

Ранее были опубликованы документы Meta, согласно которым пользователям Facebook и Instagram в «некоторых странах» разрешили призывать к насилию против россиян. Отмечалось что призывы к насилию над россиянами пропустят, если в сообщении говорится о спецоперации на Украине.