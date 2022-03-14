Песков о словах Кулебы про Путина: они вызывают сомнения в профпригодности главы МИД Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова министра иностранных Украины Дмитрия Кулебы о смещении Владимира Путина для решения ситуации, связанной с обострившейся обстановкой на территории Украины, ставят под сомнение профпригодность главы украинского МИДа. До этого Кулеба заявлял, что для прекращения конфликта достаточно «убрать президента РФ Путина», а для восстановления мира - провести «депутинизацию» России. Министр употребил слово «removal», что в переводе с английского означает смещение, удаление или снятие с занимаемой должности.

«Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности», - отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два способа разрешения кризиса вокруг страны. Он пообещал «сражаться за каждый дюйм земли».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.