МО РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

С помощью беспилотника удалось установить, где находятся реактивные установки ВСУ, которые выпустив боекомплект проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.

Когда установки заехали в ангар, по нему был нанесен удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель. Реактивные боеприпасы в ангаре сдетонировали, после чего у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.

Ранее в оборонном ведомстве России показали карту продвижения ВС РФ за последние сутки в ходе наступления на Донбассе. Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, оно составило 11 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов