В Кремле заявили, что Салливан и Боррель подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины

В Кремле заявили, что крупные должностные лица США и ЕС - Джон Салливан и Жозеп Боррель - подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины, что является провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС, Салливана и Борреля. О том, что Путин, дескать, разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал. Якобы с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые нападает, и пытается нанести ущерб каждой части страны», - сказал Песков журналистам.

По его словам, в начале специальной военной операции по защите Донбасса президент и правда дал Минобороны указание воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов. Причиной было оборудование украинскими националистами огневых точек в жилых кварталах. Москва не хотела больших потерь среди гражданских.

При этом Песков отметил, что Минобороны России, при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных городов, которые на данный момент находятся в полном или частичном окружении. По словам Пескова, исключение будет сделано для гуманитарных коридоров.

«Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россиию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной», - отметил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, безжалостный стиль американских властей известен всему миру. Соединенные Штаты на ставят ни во что жизни мирных граждан, когда речь идет о достижении поставленных целей. Америка бомбила Югославию, наносила ракетные удары по центру Белграда, уничтожала сотни людей в Афганистане на свадьбах и своих домах одним ударом.

«В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что сегодня в Донецке погибло более 20 мирных граждан от удара ракеты, запущенной украинской стороной.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, действуют современным, высокоточным оружием, поражая исключительно военную и информационную инфраструктуру.

«Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ.

