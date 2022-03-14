Кабмин продлил программу компенсаций на детский отдых

Правительство России продлило программу компенсаций на детский отдых, которая предусматривает возврат половины средств, потраченных на путевку для ребенка. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Еще один вопрос, который обсуждался на совещании у президента, - о детском отдыхе. Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает возврат половины стоимости путевки для ребенка, который впервые применили в прошлом году. По ней уже отдохнули около 420 тысяч ребят», - сказал Мишустин.

Ранее Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Заемщики могут обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года.