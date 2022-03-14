Правительство РФ установило максимальный размер займа для предоставления «кредитных каникул»

В правительстве РФ определили максимальный размер займов, по которым возможно обратиться за предоставлением «кредитных каникул». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба.

«Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением "кредитных каникул". Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций», - сказано в сообщении.

Срок предоставления «каникул» от одного до шести месяцев, но только на займы, выданные до 1 марта 2022 года и при условии снижения дохода на 30% по сравнению с прошлогодним средним доходом. Заемщики могут обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года.

«По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам. По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей для остальных регионов России», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фоне масштабных санкций правительство России приняло ряд серьезных решений, которые позволят российской экономике сдержать удар Запада.