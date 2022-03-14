Берлин обратился к Варшаве с просьбой о приостановке отправки беженцев с Украины

Власти ФРГ обратились к Варшаве с просьбой приостановить отправку специальных поездов с украинскими беженцами. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

«Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации», – сказал Шефернакер в эфире телеканала TVN24.

По его словам, масштаб эмигрантского потока с Украины застал врасплох всю Европу, он добавил, что все должны поддерживать друг друга и выразил надежду на европейскую солидарность.

«За три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовице выехало 28 тыс. человек. У нас 1,5 млн человек», – подчеркнул Шефернакер.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что мирные жители Украины должны иметь возможность покидать зону боевых действий в любом направлении.