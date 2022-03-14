МО Хорватии сообщило, что упавший в Загребе беспилотник нес 40 килограммов взрывчатки
Беспилотник советского производства, рухнувший в хорватском Загребе, нес на себе авиабомбу весом 40 килограммов. Об этом сообщил советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович.
«Мы вчера откопали БПЛА и получили новые данные, которые изначально не были известны. Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идет об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки», - цитирует ТАСС слова советника.
Ранее телеканал HRT сообщал, что беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограммов. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю, от падения беспилотника на асфальт или бетон «последствия бы были катастрофическими».