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МО Хорватии сообщило, что упавший в Загребе беспилотник нес 40 килограммов взрывчатки

Алексей Курильченко
13:32 14.03.2022
Ранее в СМИ поступала информация, что масса авиабомбы якобы составляла 120 килограммов.
МО Хорватии сообщило, что упавший в Загребе беспилотник нес 40 килограммов взрывчатки
© Фото: J.Kopi, MORH
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Беспилотник советского производства, рухнувший в хорватском Загребе, нес на себе авиабомбу весом 40 килограммов. Об этом сообщил советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович.

«Мы вчера откопали БПЛА и получили новые данные, которые изначально не были известны. Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идет об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки», - цитирует ТАСС слова советника.

Ранее телеканал HRT сообщал, что беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограммов. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю, от падения беспилотника на асфальт или бетон «последствия бы были катастрофическими».

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