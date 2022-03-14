В стране и мире МО Хорватии сообщило, что упавший в Загребе беспилотник нес 40 килограммов взрывчатки Алексей Курильченко Ранее в СМИ поступала информация, что масса авиабомбы якобы составляла 120 килограммов. © Фото: J.Kopi, MORH Читайте нас на: Беспилотник советского производства, рухнувший в хорватском Загребе, нес на себе авиабомбу весом 40 килограммов. Об этом сообщил советник министра обороны Хорватии генерал Желько Живанович. «Мы вчера откопали БПЛА и получили новые данные, которые изначально не были известны. Найдены фрагменты авиабомбы, в отношении которой нам не известны все детали, но из всего того, что мы знаем, речь идет об авиабомбе российского производства, вес которой составлял 120 кг. В этих 120 кг было 40 кг взрывчатки», - цитирует ТАСС слова советника. Ранее телеканал HRT сообщал, что беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограммов. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю, от падения беспилотника на асфальт или бетон «последствия бы были катастрофическими». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика