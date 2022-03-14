В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка со стороны ВСУ был ранен ребенок

В результате обстрелов населенного пункта Новокраснянка со стороны украинских войск была ранена маленькая девочка, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В результате обстрела со стороны ВФУ в н. п. Новокраснянка была ранена девочка 2008 г. р., вследствие чего эвакуирована в ЛРКБ, с осколочными ранениями лица и плеча. Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждения также получил жилой дом», - говорится в официальном Telegram-канале НМ ЛНР.

Также сообщается, что за прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано четыре обстрела территории республики.

По данным ведомства, в результате обстрелов было повреждено здание поликлиники №3 «Стахановская центральная городская многопрофильная больница» в населенном пункте Ирмино, а также несколько жилых домов и построек в населенном пункте Золотое.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание ГСУ СК России зафиксировать факты использования мирных граждан в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР.