СК РФ оценит действия националистов, которые использовали людей как «живой щит» в ДНР и ЛНР

Глава СК РФ Бастрыкин дал указание ГСУ СК России зафиксировать факты использования мирных граждан в качестве заложников на территории ДНР и ЛНР. Указание опубликовано на официальном сайте комитета.

Так, по данным Министерства обороны РФ, участники запрещенного в России нацбатальона «Айдар»* держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей в населенном пункте Никольское на территории Донецкой народной республики. Националисты держали их на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, украинские войска удерживали и не выпускали из домов мирных жителей в нескольких населенных пунктах республики – Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Дома жителей националисты использовали в качестве огневых точек, а самих людей – в качестве «живого щита».

«Глава Следственного комитета поручил следователям Главного следственного управления СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан», - говорится в заявлении СК РФ.

Ранее стало известно, что Бастрыкин дал поручение ГСУ СК России о расследовании обстоятельства массового убийства мирных граждан в ЛНР. Речь идет о месте массового убийства, которое было обнаружено подразделениями Народной милиции ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении.

* - организация, запрещенная на территории РФ.