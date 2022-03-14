В МИД КНР опровергли информацию о запросе военной помощи для проведения спецоперации на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию о том, что Россия якобы просила военную помощь у Китая для проведения спецоперации на Украине. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

«Соответствующие сообщения являются дезинформацией», – сказал дипломат, комментируя распространенную в СМИ информацию.

Лицзянь подчеркнул, что в последнее время США распространяют против Китая ложную информацию по ситуации на Украине с корыстными целями.

Также он добавил, что Китай придерживается конструктивного отношения к ситуации на Украине, и призвал к сдержанности со всех сторон для снижения напряженности.

Ранее в МИД Китая в очередной раз напомнили, кто истинный зачинщик украинского конфликта – политика США по расширению НАТО на восток.