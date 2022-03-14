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Луч света: как граждане и власти других стран поддерживают спецоперацию РФ на Украине

Диана Сирази
алиса краузова
05:13 14.03.2022
В зарубежных странах проходят митинги солидарности с Россией и спецоперацией на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мощный голос поддержки звучит сейчас с другого конца света - из Австралии. Центр Сиднея, десятки людей с флагами России, ДНР и ЛНР. Здесь не только русские австралийцы, но и многие коренные жители материка. 

Едва ли не каждый день митинги солидарности проходят в Сербии, где еще слишком хорошо помнят, что такое агрессия США и их союзников, когда в 1999 году американские самолеты, нарушая все международные законы, бомбили жилые кварталы Белграда.

«Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им: мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич. Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться - мы назовем это агрессией, а не интервенцией или кампанией. О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всем мире сейчас правит антироссийская истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского», - заверил президент Сербии Александр Вучич.

И сейчас люди вновь объединяются. Они просто не могут молчать. Весь стадион болельщиков поет нашу Катюшу, триколором загораются файеры. Похожая картина в Сухуме. Флаги Абхазии, России и ЛДНР. На прошлой неделе республика установила дипломатические отношения с Донбассом. Слова поддержки произносит президент Аслан Бжания. Здесь не забывают благодаря кому сейчас над головой мирное небо. 

«Мы собрались в поддержку нашего друга и союзника – Российской Федерации. Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это ни что иное как политика двойных стандартов!» - указал Аслан Бжания.

Тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы Дамаска, чтобы поддержать российскую армию. На площади студгородка они выстроились в большую букву «Z», ставшую во всем мире символом русского воинства.

В МИД Китая на прошлой неделе тоже в очередной раз напомнили, кто истинный зачинщик украинского конфликта - политика США по расширению НАТО на восток. Для России Китай уже много лет является крупнейшим торговым партнером. Между нашими странами десятки подписанных соглашений, в том числе дорожная карта военного сотрудничества. И свои взгляды здесь менять не намерены.

«Наши связи с Москвой - одни из самых важных двусторонних отношений в мире... Мы будем сохранять нашу стратегическую направленность и способствовать развитию всестороннего китайско-российского партнерства в новую эпоху», - обозначил глава МИД  Китая Ван И.

По другую сторону информационного фронта, в Америке, будто бы живут в мире наоборот и только подогревают массовую антироссийскую истерию. Но несмотря на это даже в США находятся те, кто не боится озвучивать совсем неудобную для властей позицию.

Продолжение смотрите в сюжете Дианы Сирази, программа «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда»

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