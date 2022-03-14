Корвет «Сообразительный» ракетами уничтожил «противника» в Балтийском море

Экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный» провел тактическое учение с боевым пуском зенитных ракет в морском полигоне Балтийского флота. Им была проведена серия практических стрельб по морской и воздушной целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут».

В морском полигоне Балтийского флота экипаж корабля успешно поразил воздушную мишень двумя зенитными ракетами. Также средствами объективного контроля было отмечено точное попадание ракетами по морскому щиту, имитирующему малоразмерную надводную цель и расположенному на значительном удалении от корабля.

Воздушная цель - ракета-мишень - была запущена с малого ракетного корабля «Гейзер» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов всех типов авиации. Задачи по поддержанию безопасности выполняли около 15 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Немногим ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что российские Вооруженные силы утром в воскресенье, 13 марта, высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

На данных объектах украинскими властями был развернут пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.