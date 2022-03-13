В ЛНР сообщили о ранении четырнадцатилетней девочки после обстрела ВСУ

В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девушка 2008 года рождения. Сообщается, что обстрел производился по подконтрольному Луганской Народной Республике населенному пункту со стороны украинских Вооруженных сил.

Также в результате обстрела пострадал жилой дом. Об этом сообщили в представительстве Луганской республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела н. п. Новокраснянка была ранена девочка 2008 г. р., а также получил повреждения жилой дом», - цитирует «Интерфакс» сообщение от СЦКК.

Ранее в Министерсте обороны России сообщили, что до 180 иностранных наемников были уничтожены в результате удара по учебным центрам Вооруженных сил Украины.

Отмечено, что на данных военных объектах Киев развернул пункты подготовки и боевого слаживания наемников перед отправкой в районы боевых действий против Вооруженных сил России, а также что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.