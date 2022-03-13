В России за сутки вдвое снизилось число госпитализаций с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 3191 человека. Это на 52,9% меньше показателя предыдущего дня, днем ранее было зарегистрировано 6 775 госпитализированных.

Количество госпитализаций снизилось в 78 регионах РФ, а увеличилось только в четырех.

По данным оперативного штаба, всего в России за сутки выявили 44 989 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших достигло 17 335 186. Выздоровели за 24 часа 128 629 человек, всего их стало 15 480 407. Число летальных исходов за сутки - 596 против 630 днем ранее, общее количество достигло 360 811.

Ранее в оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России достиг 56%.