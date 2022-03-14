ДНР: ВСУ заняли этаж отделения больницы с детьми в Дзержинске

Украинские войска заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске. В подвале здания размещаются боеприпасы. При этом в больнице все еще находятся дети. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В Дзержинске украинские боевики заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы. Отмечается, что боеприпасы размещаются в подвальных помещениях. В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать», - сообщается в Telegram-канале штаба.

Ранее силы Луганской Народной Республики в ходе наступления на попаснянском направлении обнаружили места массового убийства мирных жителей. Уточняется, что отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.