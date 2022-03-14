Опубликованы кадры награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации на Украине

Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко в Центральном военном клиническом госпитале в Подмосковье вручил отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине госнаграды. Десять человек получили медаль «За отвагу» и один был удостоен ордена Мужества.

«Выздоравливаю, заживают раны, лечат хорошо. После полного выздоровления обязательно хочу вернуться к товарищам. Много еще осталось там. Дай Бог им здоровья, чтобы все у них было хорошо. Каждый день думаю о них. Считаю своих долгом вернуться туда», - признался командир танка Анатолий Власов.

Около 1,4 тысячи военнослужащих, раненных в ходе спецоперации, уже выписаны из медучреждений. Все поступившие прооперированы и находятся под наблюдением врачей.

Для каждого пациента составили индивидуальную реабилитационную программу - это лечебная физкультура, гимнастика, физиотерапия и массаж.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов