В МИД РФ поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН в нейтральную страну

Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из США в нейтральную страну. Однако на данный момент организовать подобное не представляется возможным - страны-представители организации не готовы дать свое согласие, так как это может привести к большим финансовым издержкам.

«Положительно относимся к идее о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное государство. Такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Кроме того, наша работа стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас», - заявил директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что не в пользу данной идеи играет и тот факт, что в 2014 году в здании Секретариата ООН была завершена реконструкция, после которой оно стало соответствовать всем современным техническим стандартам.

Также Ильичев сообщил, что Соединенные Штаты злоупотребляют положением страны, в которой пребывает штаб-квартира Организации Объединенных Наций. По мнению дипломата, данная практика американской стороны нарушает основополагающие международно-правовые нормы.