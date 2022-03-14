Эксперты сообщили об утечке в Сеть данных банковских карт россиян и иностранцев

Компании по кибербезопасности сообщили о том, что в даркнете за последние несколько дней оказались данные более 100 тысяч карт российских банков. С 26 февраля наблюдались попытки списать средства со счетов российских клиентов, но позже данные были выложены в Сеть, так как они «потеряли ценность». На фоне этого банки начали принимать меры по усилению безопасности и переходить на отечественные решения.

«Максимум, что можно использовать из этой информации - ФИО владельца и название банка, которому принадлежит карта», - цитирует «Коммерсантъ» слова руководителя группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадима Соловьева.

Ранее в Минцифры России рассказали о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ведомстве при этом подчеркнули, что работа ресурса уже восстановлена.