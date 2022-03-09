В Минцифры РФ сообщили о хакерских атаках на сайты госорганов

В Минцифры России рассказали о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ведомстве при этом подчеркнули, что работа ресурса уже восстановлена.

«Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета), который интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа. Сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минцифры.

В министерстве отметили, что сайты органов государственной власти и хранимый на них контент, включая обращение пользователей и персональные данные, остались «в неприкосновенности и под надежной защитой».

Напомним, в конце зимы текущего года произошла мощная хакерская атака на интернет-ресурсы крупнейших российских СМИ. Из строя, в частности, были выведены сайты информагентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», РБК, Forbes, «Такие дела», «Фонтанка», Buro 24/7, «Мел», PeopleTalk и «Право.ру».