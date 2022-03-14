Охрана колонн, отражение ударов авиации «противника»: ВС РФ прибыли на полигон Харб-Майдон в Таджикистане

Российские подразделения в Таджикистане прибыли к месту проведения учения. Подразделения 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, прибыли на полигон Харб-Майдон для участия в тактическом учении.

Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев общее расстояние более 300 километров. В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения «диверсионно-разведывательных групп» и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Тактическое учение подразделений российского соединения состоится в период с 14 по 18 марта. В нем примут участие более одной тысячи военнослужащих российского соединения, планируется задействовать свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.

Ранее прошли совместные стрельбы из БТР с военнослужащими Таджикистана. Российские военные инструкторы перед практической частью занятий провели с коллегами из Таджикистана теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.