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Охрана колонн, отражение ударов авиации «противника»: ВС РФ прибыли на полигон Харб-Майдон в Таджикистане

00:29 14.03.2022
Преодолев более 300 километров, мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения прибыли для участия в тактическом учении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские подразделения в Таджикистане прибыли к месту проведения учения. Подразделения 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, прибыли на полигон Харб-Майдон для участия в тактическом учении.

Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев общее расстояние более 300 километров. В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения «диверсионно-разведывательных групп» и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Тактическое учение подразделений российского соединения состоится в период с 14 по 18 марта. В нем примут участие более одной тысячи военнослужащих российского соединения, планируется задействовать свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.

Ранее прошли совместные стрельбы из БТР с военнослужащими Таджикистана. Российские военные инструкторы перед практической частью занятий провели с коллегами из Таджикистана теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.

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