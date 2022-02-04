Опубликованы кадры стрельб из БТР во время тренировок военнослужащих Таджикистана с инструкторами из РФ

Инструкторы российской военной базы начали процесс подготовки 500 младших специалистов для армии Таджикистана. Планируется, что обучение закончится в феврале 2022 года.

Среди прочего, таджикские военнослужащие под руководством российских коллег приняли участие в тренировках по стрельбе из вооружения БТР на горном полигоне Ляур. Наводчики учились обнаруживать замаскированные цели и вести огонь из крупнокалиберного пулемета на различных дальностях. Водители БТР обучались вождению техники на пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями.

Перед практической частью занятий таджикистанские военнослужащие прошли теоретический курс по устройству и тактико-техническим характеристикам боевых машин.

Подготовка специалистов для Вооруженных сил Таджикистана российскими военнослужащими ведется с 2015 года по таким специальностям, как механик-водитель, наводчик-оператор танка Т-72, БМП-2, командир реактивной систем залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного орудия 2С1 «Гвоздика» и другим. За прошедшее время подготовлено более 6000 военнослужащих.