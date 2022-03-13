В Крыму рассказали о попытках Киева «прощупать» систему ПВО полуострова

Украинские ВСУ пытались «прощупать» систему противовоздушной обороны Крыма направив в его сторону беспилотник, который сбили российские военнослужащие. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», - сказал Мурадов в беседе с РИА Новости.

Это уже не первая подобная акция со стороны Украины, отметил вице-премьер крымского правительства. С его слов, за последние восемь лет киевский режим предпринял множество провокаций, от захвата крымских рыбаков до похищения людей. Все факты собраны и обработаны, а виновные будут привлечены к ответственности, пообещал Мурадов.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Ранее глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главная цель спецоперации - полная демилитаризация и денацификация Украины.