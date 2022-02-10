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Постпред РФ при ООН допустил провокации со стороны Украины против россиян в Крыму

Виктория Ивашечкина
07:35 10.02.2022
По мнению Геннадия Гатилова, призывы к опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны ряда политиков.
Постпред РФ при ООН допустил провокации со стороны Украины против россиян в Крыму
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил о необходимости быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий со стороны Украины против россиян в Крыму.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Гатилова, призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны ряда политиков. Постпред подчеркнул, что власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали провокации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика в западных СМИ вокруг Украины говорит о том, что идет активная подготовка провокации.

Она упомянула немецкое издание Bild, которое ранее опубликовало доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. Данный материал появился после ночной публикации Bloomberg о якобы начале «вторжения» РФ.

После этого Мария Захарова заявила, что со своей публикацией немецкое агентство перешло все моральные и этические границы.

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