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Бермуды приостановили действие сертификатов годности для самолетов иностранного производства в РФ

Ян Брацкий
08:11 13.03.2022
Сегодня практически все самолеты иностранного производства, эксплуатирующиеся в РФ зарегистрированы в реестрах Бермудских островов.
Бермуды приостановили действие сертификатов годности для самолетов иностранного производства в РФ
© Фото: Tiago Antunes Sales, Pexels
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Управление гражданской авиации Бермудских островов заявило о приостановке сертификатов летной годности самолетов российских авиаперевозчиков, которые зарегистрированы на Бермудах. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В тексте документа указано, что введенные против официальной Москвы ограничения не позволяют ведомству осуществлять надзор за безопасностью полетов российских пассажирских лайнеров.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», - приводит РИА Новости текст релиза.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о поддержке транспортной отрасли в условиях санкционных ограничений. Законом предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности лизинговым воздушным судам. Это позволит отрасли бесперебойно работать и осуществлять воздушные перевозки.

Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал Указы о признании независимости народных республик Донбасса. Утром 24 февраля Кремль заявил о начале специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР. Главная цель операции, пояснил президент, демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны заявили, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Мирному населению ничего не угрожает.

Запад на решение России отреагировал санкциями. Под ограничения попали практически все отрасли экономики, ведущие банки и государственные компании. О приостановке работы или уходе с рынка РФ объявили многие международные бренды. Страны Евросоюза, Великобритании и США закрыли для российских авиакомпаний свое небо, на что Москва ответила зеркально.

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