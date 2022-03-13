В ДНР сообщили, что Народная милиция за 24 дня сбила 14 ракет «Точка-У»

Силы ПВО Народной милиции Донецкой Народной Республики за 24 дня сбили 14 тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«С 17 февраля силами ДНР было сбито 14 ракет "Точка-У". Без существенных разрушений на земле», - рассказали в представительстве, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации на Украине авиацией и ПВО ВКС России было сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два - «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ.

Кроме того, подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока.

Утром 24 февраля президент РФ Путин заявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.