В США рассказали подробности о ракетном ударе около консульства на севере Ирака

Ракетный обстрел в городе Эрбиль на севере Ирака не привел к жертвам среди военных США. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Информации о разрушениях также не поступало.

Ранее появилась информация о том, что в ночь на воскресенье сильные взрывы прогремели в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль. Был обстрелян район расположения консульства США.

В связи с произошедшим работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака. Также сообщалось, что некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб. Кроме этого, местный телеканал Kurdistan 24 заявил, что в результате обстрела пострадала их студия.