Несколько ракет упали вблизи консульства США в Ираке

Сильные взрывы прогремели в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль. Их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

По последним данным, в городе прогремело не менее трех взрывов. До сих пор звучат сирены тревоги. Работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака.

При этом, как уточнил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Сейчас местные власти расследуют произошедшее.

Посольство США в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.