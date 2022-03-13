СМИ: Израиль сообщил о готовности стать посредником на российско-украинских переговорах

Израиль готов стать посредником на российско-украинских переговорах, если увидит возможность их успешного проведения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все», - приводит издание его слова.

По словам собеседника газеты, недавние заявления сторон, в частности, заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от стремления Киева в НАТО, говорят о постепенном движении РФ и Украины в сторону мирного соглашения.

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону с Владимиром Зеленским обсудили способы прекращения боевых действий на Украине. Также стороны отметили те усилия, которые Израиль прилагает на этом направлении. Беннет и Зеленский также договорились поддерживать связь по данному вопросу.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.