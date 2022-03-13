Премьер Израиля обсудил с Зеленским способы прекращения огня на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудили способы прекращения боевых действий на Украине. Также стороны отметили те усилия, которые Израиль прилагает на этом направлении.

«Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль. Разговор длился более часа», - говорится в заявлении израильского кабмина, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее Президент России Владимир Путин обсудил с Нафтали Беннетом специальную операцию по защите Донбасса. Российский лидер и премьер-министр Израиля также условились продолжить диалог по сложившейся ситуации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.