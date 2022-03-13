В МВД РФ предложили ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет

МВД РФ предлагает ввести единый унифицированный срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет внутри страны, увеличив его с 7 до 30 дней. Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова.

«Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», - заявила она в беседе с ТАСС.

Казакова добавила, что институт миграционного учета на сегодняшний день признан эффективным как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории РФ, в связи с чем его порядок претерпел несущественные изменения.

Напомним, в России с 1 января 2022 года начали выдворять нелегальных трудовых мигрантов. Наказание при этом грозит и работодателям, привлекающих к труду нелегалов: штраф до 800 тысяч рублей за каждого работника, находящегося на территории РФ незаконно.